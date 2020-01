No One Lives Forever: Remake scheinbar noch nicht vom Tisch

PC MacOS andere

Es ist ein ewiges Hin und Her mit den Markenrechten und damit verbunden auch einer Neuauflage von Monoliths kultigem Geheimagenten-Shooter No One Lives Forever. Im Jahr 2014 erwarben die Night Dive Studios die Lizenzen des 2000 erschienenen Titels sowie dessen Nachfolgers und der Standalone-Erweiterung Contract Jack. Damit sprach eigentlich alles für ein Remake, denn die Entwicklerschmiede ist auf Neuauflagen spezialisiert und arbeitet aktuell beispielsweise an System Shock. Wie sich 2015 dann herausstellte, war das aber ein Schuss in den Ofen, da Warner Bros. sich gegen eine Wiederveröffentlichung sträubte.

Seitdem war es ruhig um die Abenteuer der britischen Agentin Cate Archer geworden. Nun feuert ein Tweet des Night-Dive-CEOs Stephen Kick die Gerüchteküche wieder etwas an. Der Beitrag zeigt einen Artikel aus der Printausgabe der PC Gamer, in der eine Neuauflage der Shooter gefordert wird. Kicks ziemlich trockener, aber doch viel versprechender Kommentar dazu lautet "Wir arbeiten noch immer dran". Nun ist das keinerlei Bestätigung, die Night Dive Studios scheinen sich aber weiter durch den Lizenzdschungel zu kämpfen, um No One Lives Forever durch eine Neuveröffentlichung zu altem Glanz zu führen.