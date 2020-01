Dragon Quest - Your Story: Netflix gibt den Termin im Westen bekannt

andere

Der Anfang August vergangenen Jahres in Japan erschienene 3D-Animationsfilm Dragon Quest - Your Story hat nun auch einen Release-Termin im Westen erhalten. Netflix hat sich bekanntlich die Ausstrahlungsrechte gesichert und wird den Film am 13. Februar 2020 veröffentlichen.

Dragon Quest - Your Story ist eine Adaption von Dragon Quest 5 - Die Hand der Himmelsbraut, die mit 3D-Animationen, einer eigenen Darstellung der Geschichte und einem neuen Kunststil aufwartet, der sich stark von dem des Character- und Monster-Designers Akira Toriyama unterscheidet und mehr an den westlichen 3D-Filmstil von Studios wie Disney Pixar und Dreamworks erinnert. Zu der Geschichte des Animationsfilms heißt es in der Beschreibung: „Luca tritt in die Fußstapfen seines Vaters, um seine Mutter aus den Fängen von Slon zu befreien. Der himmlische Held mit dem Zenith-Schwert ist seine einzige Hoffnung.“