Christopher Tolkien: Sohn von J.R.R. Tolkien verstorben

Bildquelle: Twitter (@TolkienSociety)

Christopher Tolkien, der Sohn des Herr-der-Ringe-Schöpfers J.R.R. Tolkien, ist in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar im Alter von 95 Jahren verstorben. Dies teilten die Tolkien Gesellschaft, die das Leben und die Werke des berühmten Schriftstellers fördert, über Twitter mit.

Christopher wurde am 21. November 1924 als drittes und jüngstes Kind von J.R.R.Tolkien geboren und wuchs mit den Geschichten seines Vaters auf. In seinen jungen Jahren lauschte er den Erzählungen über Bilbo Baggins, die später als Roman The Hobbit weltbekannt wurden. Als die erste Auflage von Herr der Ringe 1954 und 55 erschien, zeichnete Christopher für diese die Landkarten von Mittelerde. Er war zudem für die Nachbeareitung und die Veröffentlichung der Werke verantwortlich, die sein Vater vor seinem Tod 1973 zu Papier brachte, die jedoch zu seiner Lebenszeit nie das Licht der Welt erblickt hatten, darunter das 1977 erschienene Silmarillion, das den Lesern einen Blick auf das erste Zeitalter gewährte, sowie Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth (Nachrichten aus Mittelerde), Beren And Lúthien, The Children of Húrin (Die Kinder Hurins) und The History of Middle-earth (Das Buch der Verschollenen Geschichten).

Christopher Tolkien war stets darauf bedacht, das Erbe seines Vaters zu schützen und war von Peter Jacksons Oscar-prämierten Verfilmung von Herr der Ringe alles andere als begeistert. Im Gespräch mit der französischen Zeitung Le Monde im Jahre 2012 kritisierte er Jackson, das Buch „ausgeweidet“ und daraus einen „Actionfilm für 15- bis 25-jährige“ gedreht zu haben. Tolkien sei zu einem Monster geworden, der von der eigenen Popularität verschlungen und von der Absurdität unserer Zeit aufgesogen werde. Die Kommerzialisierung habe die ästhetischen und philosophischen Auswirkungen der Schöpfung seines Vaters auf nichts reduziert.