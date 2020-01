Switch soll laut Insider ein 2D-Metroid und neues Paper Mario bekommen

WiiU andere

Nintendos Hybridkonsole Switch soll im Laufe dieses Jahres ein neues Metroid und ein neues Paper Mario erhalten. Dies will der für gewöhnlich gut informierte Nintendo-Insider Sabi erfahren haben. Auf Twitter hat er weitere angebliche Details zu den beiden Spielen verraten.

Zu dem Paper Mario schrieb der Insider, dass der Titel zu den Wurzeln zurückkehren wird. Was das neue Metroid angeht, so soll es sich um ein 2D-Spiel handeln. Es solle also nicht mit dem 2017 angekündigten Metroid Prime 4 verwechselt werden. Der 2D-Titel könne laut der Quelle möglicherweise mit Metroid Fusion in Verbindung stehen, was nach einer potentiellen Fortsetzung klingt. Beide Spiele sollen angeblich noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

Auch wenn Sabi ein recht zuverlässiger Insider ist, solltet ihr die Angaben zunächst nur als Gerücht betrachten. Sollte Nintendo etwas Ankündigen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.