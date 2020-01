Hunt - Showdown: Publisher für Konsolen, PS4-Termin + Zukunftspläne

PC XOne PS4

Teaser

Koch Media wird als Publisher für die Konsolenversionen von Hunt - Showdown fungieren und künftig die globalen Einzelhandels- und Digitalveröffentlichungen verantworten. Dies gab der in Frankfurt ansässige Entwickler Crytek in einem Beitrag auf dem offiziellen Blog bekannt. Koch Media hat bereits die PC-Version des Titels 2019 in den Einzelhandel gebracht. Für die Steam-Version des Spiels bleibt auch weiterhin Crytek selbst als Publisher verantwortlich.

Darüber hinaus haben beide Unternehmen den Veröffentlichungstermin der PS4-Version von Hunt - Showdown verkündet. Diese wird demnach ab dem 18. Februar 2020 erhältlich sein.

Überdies wurden die Zukunftspläne für den Titel bekannt gegeben. So sollen mit dem nächsten Update in der Version 1.2 zufällige Dreierteams, ein erweitertes Tutorial, neue legendäre Jäger, sowie neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände ins Spiel kommen. Der Patch soll zudem serverseitige Verbesserungen der Performance, Client-CPU-Performance-Fixes und die Beseitigung einer Reihe allgemeiner Fehler mit sich bringen. Nach Update 1.2 will das Studio außerdem noch größere Updates veröffentlichen, Crossplay zwischen Xbox One und der PS4 ermöglichen, eine neue Karte, Live-Events, Outfit-Anpassungen, sowie einen Solo-PvE-Modus nachreichen. Den kompletten Blogeintrag könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.