Battle Brothers: Erweiterung „Blazing Deserts“ angekündigt

PC

Die Hamburger Overhype Studios haben mit Battle Brothers: Blazing Deserts einen weiteren Download-Inhalt für das Runden-Taktik-RPG angekündigt. Die Veröffentlichung des Zusatzinhalts ist für das zweite Quartal dieses Jahres geplant.

Neben den Zusatzinhalten Battle Brothers: Lindwurm, Beasts & Exploration und Warriors of the North stellt Blazing Deserts die vierte große inhaltliche Erweiterung dar. Thematisch wird sich das kommende Upgrade mit den Völkern aus den südlichen Wüsten- und Dschungelregionen beschäftigen. Diese sollen an die mittelalterlichen Kulturen der Perser und Araber angelehnt sein. Das nach Angaben der Entwickler bisher umfangreichste Upgrade wird darüber hinaus neue einzigartige Ausrüstungsgegenstände, weitere Biester, neue Late-Game-Krisen und ein spezielles politisches System mit sich bringen. Das Grundspiel selbst wird in diesem Rahmen ebenfalls, vor allem mit Komfortfunktionen, Balancing und kleineren Inhaltsupgrades gepatcht werden.

Nachfolgend listen wir einige der angestrebten neuen Inhalte und Features auf:

ein Königreich südlicher Städte mit eigener Hintergrund-Geschichte, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie neuartigen rekrutierbaren Charakteren

eine Late-Game-Krise, die den Eifer eurer Truppe im Feuer religiöser Tumulte auf die Probe stellt

eine Auswahl an Truppen-Kunstwerken, die euch die Individualisierung eurer Söldner-Gruppe je nach Fortschritt und Spielstil ermöglicht

eine Vielzahl neuer Gegner mit eigenen Kampfstilen, die von exotischen Biestern über Wüsten-Räuber zu den südlichen Armeen, die sich stark von denen ihrer nörlichen Pendants unterscheiden

neue Umgebungen, sowohl auf der Weltkarte als auch im taktischen Hexfeld-Kampf

einige neue Startszenarien, um eine abwechslungsreiche Kampagne zu erleben

neue Banner, Waffen, Rüstungen und Helme inspiriert von historischen arabischen und persischen Kulturen des Mittelalters

neue sagenhafte Orte und Belohnungen

neue Aufträge und Ereignisse

neue Crafting-Rezepturen für Besitzer des Beasts-&-Exploration-DLC

einige neue Musikstücke von Breakdown Epiphanies, die euch auf die Reisen in den Süden begleiten

