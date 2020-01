The Witcher: Netflix-Show sorgt für ausverkaufte Bücher in den USA

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 27,89 € bei Amazon.de kaufen.

Die am 20. Dezember 2019 veröffentlichte erste Staffel der Netflix-Adaption von The Witcher sorgt aktuell nicht nur für Rekord-Spielerzahlen bei CD Projekts Witcher-Spielreihe, sondern auch für ein erhöhtes Interesse an den Büchern von Andrzej Sapkowski, auf denen die Serie basiert. Demnach landeten die Romane des polnischen Autors rund um den weißhaarigen Hexer Geralt von Riva schon kurz nach dem Start der TV-Show seit langem wieder auf den Bestsellerlisten und sind in den USA aktuell ausverkauft. Der US-Publishers Orbit Books dazu:

Die Nachfrage nach allen acht Büchern der Reihe ist im letzten Jahr im Vorfeld der Einführung der Netflix-Serie kontinuierlich gestiegen. Seit der Veröffentlichung der TV-Show war der Umsatz in allen Formaten, ob Print, E-Book, oder Audio, phänomenal gewesen. Die US-Abteilung von Orbit druckt derzeit mehr als 500.000 Exemplare nach, um die exponentielle Nachfrage zu befriedigen.

Auf Twitter wendete sich der Verlag an die wartenden Leser und versicherte, dass man bereits daran arbeitet, die Nachfrage nach den Büchern zu decken. In dem Tweet heißt es:

Hey Witcher-Fans. Wir haben euch laut und deutlich gehört. Wir drucken gerade mehr als eine halbe Million Bücher nach, um die Nachfrage nach Andrzej Sapkowskis New-York-Times-Bestselling-Serie zu decken. Danke, dass ihr dabei mitgeholfen habt, The Witcher zu einem Verkaufsphänomen zu machen.

In Deutschland hat der Verlag dtv die Buchserie gegen Ende letzten Jahres ebenfalls noch mal neu aufgelegt. Die broschierten Ausgaben mit dem schickem Cover-Design werden aktuell zum Preis von 15,00 Euro pro Buch bei teilnehmenden Händlern, wie Amazon, verkauft.