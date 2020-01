GOG-Weekend-Sale mit Little Nightmares, Gris, Owlboy und mehr

CD Projekt hat zum Wochenende hin neue DRM-freie Angebote im GOG-Store veröffentlicht. Bis Montag, den 20. Januar 2020, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Little Nightmares (Testnote: 8.0), Gris (Testnote: 8.0), Owlboy (Testnote: 7 .5) und Bloodstained - Ritual of the Night um teilweise um bis zu 90 Prozent günstiger erwerben.

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste rabattierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):