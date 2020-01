Marvel’s Iron Man VR: Release verschoben

PS4

Teaser

Marvel's Iron Man VR ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eigentlich sollte das Virtual-Reality-Spiel Marvel’s Iron Man VR im kommenden Monat, am 28. Februar 2020, veröffentlicht werden, doch daraus wird offenbar nichts. Wie der verantwortliche Entwickler Camouflaj jüngst via Twitter mitteilte, wird der Release um etwa zweieinhalb Monate nach hinten verschoben. Das Spiel soll nun am 15. Mai für Sonys Playstation VR erscheinen:

Um unsere Vision umzusetzen und die hohen Erwartungen unserer großartigen Community zu erfüllen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, Marvel's Iron Man VR auf den 15. Mai 2020 zu verschieben. Wir bedanken uns sehr für eure Geduld und euer Verständnis. Ihr werdet bald wieder von uns hören!

In Marvel's Iron Man VR schlüpft ihr in die Rolle des Milliardärs und Philanthropen Tony Stark, der sich als Iron-Man der mysteriösen Hacker-Superschurkin Ava Starr, alias „Ghost“ stellen muss, die aufgrund von Starks Vergangenheit einen tiefen Groll gegen den Superhelden hegt. In Tony Starks Werkstatt werdet ihr eure Technologien verbessern und Iron Mans Rüstung, sowie seine Fähigkeiten anpassen können, um euch seinen erbittersten Feinden zu stellen.