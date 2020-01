Dreams: Sonys Exklusivtitel könnte auch für den PC erscheinen

PS4

Nachdem uns heute morgen bereits das Gerücht erreichte, dass Guerilla Games' Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) für den PC erscheinen würde und dies auch von dem Kotaku-Redakteur Jason Schreier bestätigt wurde, könnte dies nicht der einzige Titel bleiben, den Sony für den Rechner bringt. Wie Tom Phillips von Eurogamer.net jüngst angab, sollen Media Molecule und Sony planen, das PS4-exklusive Spiel Dreams ebenfalls auf den PC zu bringen.

Auf seinem Twitter-Account schrieb Philips, dass der PC-Port von Horizon noch von anderen Spielen begleitet werde und man nicht so hart „zu Träumen“ brauche, um es zu erraten. Im Original hieß es wörtlich: „you don't need to Dream too hard to guess“...

Bereits im Oktober vergangenen Jahres sagte Kareem Ettouney, der Mitgründer und Art Director des Studios, in einem Gespräch mit Games Industry, dass das Team den Titel gerne auf andere Geräte bringen würde: Die Portierung der beiden Spiele könnte bedeuten, dass Sony in Zukunft den PC-Markt stärker in den Fokus nehmen möchte. Offiziell bestätigt wurde davon natürlich bisher noch nichts, weshalb ihr das Ganze vorerst nur als Gerücht betrachten solltet.