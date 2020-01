PC XOne PS4

Nach der Verabschiedung von Steffi Wegener soll es zumindest nach aktuellem Stand regulär mit den Lesetipps weitergehen. Im Januar wird es zwar wohl eine Pause geben, außer Tailssnake springt dem Lesetippsteam Q-Bert und Necromanus wie angeboten zur Seite. Wir beide sind den restlichen Monat nämlich leider ausgebucht. Im Februar geht es zumindest von Necros Seite vorläufig wie gewohnt weiter. Nun aber Schluss mit Organisatorischem und ab zur aktuellen Ausgabe der Lesetipps. Wir haben etwas Kritik an dem Kampfsystem von Jedi - Fallen Order, es gibt weiteres Gemoser an unglücklichen Save-Systemen, die Etablierung des Nerdtums und eine kurze Analyse wie die Spielereihe Yakuza ihren Atmosphäre erzeugt.

Style over Substance Jedi: Fallen Order und das Missverstehen taktischer Action-Kämpfe

gain-magazin.de vom 14.01.2020, von Pascal

Mir selbst hat Jedi - Fallen Order erstaunlich gut gefallen und dennoch habe ich so manches mal geflucht wenn im Kampf Dinge schlecht erkennbar waren oder das Kampfsystem sich weniger gut anfühlte als zum Beispiel bei Dark Souls 3. Mit diesem Thema hat sich auch der Autor des hier empfohlenen Artikels auseinander gesetzt.

"Wie sehr lassen sich technische Mängel und inhaltliche Kompetenz in Einklang bringen? Die Berichterstattung über »Jedi: Fallen Order« könnte eine bessere Verkörperung dieses Zwiespalts nicht sein: Einstimmig wird berichtet, dass »Jedi: Fallen Order«, unabhängig vom System, unter deutlichen technischen Patzern leidet. Böden verschwinden beim Darüberlaufen, Ranken beim Emporklettern, Gegner ploppen ins Bild, lange nachdem man ihre Position passiert hat. All das führt zu erhöhter Todesfrequenz des Protagonisten Cal, der zwar am letzten Speicherpunkt ganz »Dark Souls«-typisch wieder erscheint und seine verlorene Erfahrung aufsammeln kann, durch die absurd hohen Ladezeiten von guten zwei Minuten auf der PlayStation 4 Pro jedoch zu einer ähnlichen Tortur wird wie 2015 das ungepatchte »Bloodborne«.

Und trotzdem überschlagen sich die Wertungen. Eine gelungene Mischung aus »Dark Souls«, »Uncharted« und der Star Wars-Lizenz, sagen die einen. Das beste Star Wars-Spiel seit einem Jahrzehnt, unabhängig vom Genre, die anderen. Sie alle haben irgendwie recht. Und trotzdem tappen sie alle in dieselbe Falle..."

Ich möchte einen Quantenmagier mit Dunamancy spielen

nerd-wiki.de vom 14.01.2020, von Thilo

Aus dem Nerd-Wiki kommen gleich zwei Empfehlungen, allgemein über Spiele (nicht zwingend Computerspiele). In der ersten beschäftigt sich der Autor Thilo irgendwie mit Füßen:

"Nein, das hat nichts mit Füßen zu tun. Obwohl ich diese Vorstellung auch ganz erheiternd finde. „Ich zaubere Käsefüße auf dich! Geschicklichkeits-Rettungswurf oder du fällst hin. Für den Rest des Kampfes Abzug auf Deine Bewegungsrate!“ Auf höheren Leveln gibt’s es dann natürlich noch die „Schlimmen Käsefüße“, die so ähnlich wie „Stinkende Wolke“ funktionieren. Und natürlich der gefürchtete 8. Grad Zauber: „Deine Füße sind weg.“

Ich muss Fußfetischisten jedoch enttäuschen, da ich mit „Quantenmagier“ mehr die Vermischung von Fantasy und Science Fiction bzw. Wissenschaft meine. Denn genau danach hört sich für mich die neue Art der Magie an, die Matt Mercer im neuen D&D 5th Edition Settingband Explorer’s Guide to Wildemount vorstellt. Schon seit einigen Tagen sind D&D-Fans mit nassen Höschen auf der Palme, da ein neuer Setting-Band für die 5 angekündigt wurde. Nun ist die Enttäuschung teilweise groß, da natürlich viele, wie ich, die Daumen für Planescape, Ravenloft, Spelljammer, Dark Sun oder ein anderes klassisches D&D-Setting gedrückt hatten."

Bei der Suche viel mir aber noch ein kleiner zweiter Eintrag vor die Füße (ganz ohne Käsefüßezauber), den ich euch nicht vorenthalten kann und will.

Coole Nerds und soziale Akzeptanz (von Nico Jacobs, vom 07.01.2020) berichtet davon, dass "nerdiges Verhalten" immer mehr Akzeptanz findet. So wird man als Pen&Paper-Spieler nicht mehr zwingend schräg angeschaut:

"Ich habe schon so manche Jobs gehabt, auf die ich nicht stolz bin. Mal brauchte ich das Geld, mal wollte ich einfach nur einen Tapetenwechsel. Ruhm und Reichtum sind halt nicht so einfach, doch mit meinem letzten Job war ich dem Traumschloss aus Gold schon einen ganzen Schritt näher. Ich war Kurier – Das klingt erstmal nicht nach viel und tatsächlich war der Alltag hier nicht sonderlich glanzvoll. Regelmäßige Arbeit, regelmäßige Bezahlung. Bei den horrenden Mietpreisen für Wohnungen in der Hafen-City ist man dafür schon dankbar. Doch das Alles sollte sich an einem ganz besonderen Tag ändern…"

Darf kreative Freiheit alles?

seniorgamer.blog vom 16.01.2020

Wer kennt es nicht? Frustrierende Speichersysteme! Die meisten Leser dieser Webseite werden sich schon einmal über die unglückliche Lösung der kreativen Köpfe eines Spieles geärgert haben.

"Als vor einer ganze Weile der faszinierende, aber optisch doch etwas hässliche HL2-Mod „Dear Esther“ ein Facelift bekommen sollte, da fehlte der neuen Version plötzlich etwas. Auch dem späteren, nochmals überarbeiteten kommerziellen Release, inklusive des Ports von der Source-Engine zu Unity fehlte etwas. Es fehlte die Möglichkeit manuell zu speichern. Gespeichert wurde jetzt nur noch beim Wechsel von einem Kapitel zum nächsten. Musste man zwischendrin dringend weg oder wollte einfach ins Bett gehen … stand man beim nächsten Spielstart am Anfang des zuletzt aktiven Kapitels und durfte wieder Minuten damit verbringen an die Stelle zu laufen, wo man am Vortag aufgehört hatte. Tut Wunder für die Spielatmosphäre, doppelschwör!"



Aus dem GamersGlobal-Archiv: Report: Nur Schall und Rauch? Das Geheimnis der Spielenamen Report

gamersglobal.de vom 01.08.2010, von Harald Fränkel

Da wir uns erst diese Woche über eine Kolumne aus der Feder von Harald Fränkel erfreuen durften, kommt hier gleich noch ein Report über die Namensgebung von Spielen hinterher. Auch wenn er nicht mehr ganz frisch ist (also der Report, nicht Harald!) sollte er inhaltlich noch immer aktuell sein:

"Wie hätte sich im Jahr 2001 wohl ein Spiel namens Projekt Morpheus verkauft? Immerhin ist der Sohn des Schlafgottes Hypnos eventuell ein zu müder Werbeträger für ein Werk, bei dem actionreiche Schwertkämpfe im Mittelpunkt stehen. Wäre das ein Problem gewesen, wo Namen doch positiv besetzt im Gedächtnis bleiben müssen? Fakt ist: Der Titel „Projekt Morpheus“ wurde verworfen und das Spiel unter einem anderen Namen ein Kassenschlager. Der Erfolg begründete eine der bekanntesten deutschen Spieleserien, und vielleicht trug der Programmierer aus dem Engine-Team dazu bei, der damals den endgültigen Titel vorschlug: Gothic."



Fundstück: Nani? Wie die Yakuza-Spiele ihre Authentizität erschaffen

playeronedotblog.wordpress.com vom 21.07.2019, von adrianodadamo

Die in Europa unter dem Namen Yakuza bekannte Spielereihe versprüht ihren ganz eigenen Charme. Manch einer hat sie erst durch die Lets Play's von Jörg Langer kennengelernt, wie man aber an den mehreren erfolgreich finanzierten Lets Play's sieht, hat die Reihe ihren ganz eigenen Reiz. Woher kommt der?

"Die Yakuza-Reihe ist japanisch. Der erste Eindruck jedes Teils ist, dass die Spiele japanisch sind. Jedoch nicht in einer Art wie es Final Fantasy oder Persona ist, sondern auf einem direkten Weg: Sie sind authentisch. Die Yakuza-Spiele umfassen keine große Open World, sondern immer nur kleine Gebiete. Der zentrale Schauplatz ist die fiktive Stadt Kamurocho, welche nach dem realen Rotlichtbezirk Tokios, Kabukicho, empfunden ist. Die Stadt innerhalb der Spiele zeigt nicht nur die Detailverliebtheit der Entwickler, sondern festigt die Authentizität der Spiele. Der westliche Spieler ist nicht an das Konzept gewöhnt. Sie erwarten eine große Open World. Yakuza bietet einen Stadtteil, welcher jedoch viel lebendiger und dichter ist als viele andere Spielwelten. Dabei sind die Gebäude, Geschäfte (wie Don Quijote) oder Lokale reale Unternehmen, die es so auch in Tokio und Kabukicho gibt. Das Spiel will somit nicht nur einen Spielplatz bieten. Es will die Spieler mit nach Japan nehmen. Zwar schafft die Stadt das auch sehr gut, aber nicht alleine. Es sind viele weitere Faktoren, die zur Authentizität der Yakuza-Spiele beitragen."

Im Video: Fallout 76: Welcome to "Math Camp"

Vorab die dringende Empfehlung nicht nur das Video anzusehen, sondern auch den zugehörigen Beitrag auf derstandard.at (vom 16.01.2020, "Fallout 76": Sadistischer Spieler quält Nutzer mit "tödlichen" Matheaufgaben) zu lesen. Wir sind ja hier bei den Lesetipps. Über das Spiel kann man sagen was man will, die Idee, Mitspieler Matherätsel zu stellen ist auf jeden Fall ungewöhnlich.

