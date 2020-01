Baldur's Gate 3: Teaser deutet neue Infos für Februar an

PC

Im Februar könnte es Neuigkeiten zum Rollenspiel Baldur's Gate 3 geben. Die Fortsetzung der Bioware-Klassiker, die von den Larian Studios entwickelt wird, war im Jahr 2019 enthüllt worden. Seitdem war es um den Titel allerdings sehr ruhig geworden.

Nun hat das belgische Entwicklungsstudio einen neuen Teaser auf Twitter veröffentlicht, der in knapp einer halben Minute Ausschnitte von Motion-Capturing-Aufnahmen, einem Orchester und Reisen des Teams zu realen Schauplätzen zeigt. Das Ganze steht unter dem Titel "Something's Brewing", zu Deutsch also "Es braut sich etwas zusammen."

Am Ende des Videos wird das Datum 27. Februar 2020 eingeblendet. An diesem Tag wird es also vermutlich irgendwelche Neuigkeiten zu Baldur's Gate 3 geben. Welcher Art diese sein werden, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich ist eine erste Gameplay-Präsentation oder zumindest Screenshots aus dem aktuellen Entwicklungs-Build. Aber dies ist zur Zeit reine Spekulation.