Fire Emblem - Three Houses: Neuer DLC „Fahle Schatten“ angekündigt

Mit Fahle Schatten haben Nintendo und der Entwickler Intelligent Systems einen neuen DLC zum Taktik-Rollenspiel Fire Emblem - Three Houses (Testnote: 9.0) angekündigt. Der neue Zusatzinhalt wird bereits am 13. Februar 2020 über Nintendos eShop als Teil des 24,99 Euro teuren Season Passes verfügbar sein. In „Fahle Schatten“ werdet ihr erstmals die Geheimnisse unter dem Garreg Mach Kloster aufdecken und den Abyssus erkunden, in dem sich das geheime vierte Haus der Militärakademie befindet - die Fahlen Wölfe. „Die Oberwelt kehrte uns den Rücken zu, also taten wir dasselbe“, heißt es in der offiziellen Beschreibung unter dem Video.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Trailer zum DLC veröffentlicht. Die Deutsch untertitelte Fassung des Clips könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Wer sich das Video lieber in Japanisch ansehen möchte, findet die Originalversion unter dem Quellenlink.