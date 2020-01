Katana Kami: Spin-off zu Way of the Samurai im Übersichtstrailer

PC Switch PS4

Während die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels Katana Kami - A Way of the Samurai Story in Japan immer näher rückt, zeigen und erklären der Entwickler Acquire und der Publisher Spike Chunsoft in einem Übersichtstrailer die Vorzüge des Spiels. Das Spin-off der Way-of-the-Samurai-Serie wird am 20. Februar 2020 in Japan für PC, PS4 und die Nintendo Switch veröffentlicht. Eine Umsetzung für den westlichen Markt wurde zwar bisher noch nicht offiziell angekündigt, ein Eintrag in der Datenbank des australischen Ratingboards bestätigt jedoch indirekt, dass auch Pläne für die Veröffentlichung in den westlichen Gefilden existieren.

Den besagten Übersichtstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Der Clip ist allerdings komplett in Japanisch gehalten. Wer der Sprache nicht mächtig ist, bekommt aber immerhin einige Gameplay-Szenen zu sehen. In Katana Kami - A Way of the Samurai reist ihr in ein verbotenes Land, um Nanami Doujima, die Tochter des Schmiedes Gunji Doujima, zu retten, die als Sicherheit für die Schulden ihres Vaters entführt wurde. Da es sich hier nicht mehr wie bei der Hauptserie um ein Action-Adventure, sondern um ein Action-RPG handelt, laufen die Kämpfe in typischer Hack-and-Slay-Manier ab. Die Spielmodi ändern sich je nach Tageszeit. So geht ihr nachts durch ein Tor in eine anderen Welt, erkundet zufallsgenerierte Dungeons und sammelt Beute, während ihr am Tage Schwerter verkauft, um eure Schulden zu begleichen. Im Verlauf des Spiels sollt ihr auch bekannten Charakteren aus der Hauptserie begegnen.