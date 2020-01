The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel Greymoor erscheint im Sommer

PC XOne PS4 MacOS

The Elder Scrolls Online: Greymoor ab 49,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bethesda startet mit „Das Schwarze Herz von Skyrim“, ein neues Abenteuer für The Elder Scrolls Online, das das ganze Jahr über laufen soll. Los geht es in diesem Februar mit dem DLC Harrowstorm. Fortgesetzt wird die Handlung dann am 18. Mai mit dem neuen Kapitel, Greymoor, zumindest auf PC und Mac. Spieler auf PS4 und Xbox One müssen sich etwas länger gedulden, konkret bis zum 2. Juni 2020. Ebenfalls geplant ist ein Release auf Google Stadia, allerdings gibt es für diese Version noch keinen Termin. In der zweiten Jahreshälfte folgen zwei weitere DLC-Erweiterungen.

Zu den neuen Inhalten von The Elder Scrolls Online - Greymoor zählen laut offizieller Homepage die folgenden Elemente:

Ein neues Gebiet zum Erkunden: das westliche Himmelsrand

Eine düstere Hauptgeschichte, die sich ins Abenteuer „Das Schwarze Herz von Skyrim“ einfügt

Ein packendes neues System: Antiquitäten

Eine gewaltige neue Prüfung für 12 Spieler: Kynes Ägis

Neue Weltereignisse: Gramstürme

Neue Gewölbe, offene Verliese und eigenständige Quests

Aktualisierungen und Erleichterungen, darunter eine Überarbeitung der Fertigkeitslinie für Vampire (kostenlos für alle Spieler von TESO)

Wie üblich bei den Elder-Scrolls-Online-Erweiterungen könnt ihr euch zwischen unterschiedlichen digitalen und physischen Versionen entscheiden. So gibt es auch zu Greymoor eine Collector's Edition, die neben diversen Ingame-Boni auch ein Set Münzen, ein Steelbook und eine Statue des Vampirfürsten enthält.