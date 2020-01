Horizon - Zero Dawn: Gerücht über PC-Portierung in diesem Jahr

PC PS4

Das bislang PS4-exklusive Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (im Test mit Note 8.5) könnte laut einem Bericht des für gewöhnlich gut informierten Kotaku-Journalisten Jason Schreier doch noch für den PC erscheinen. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Schreier bezieht sich auf drei anonyme Informanten, die mit Sonys Plänen vertraut seien, aber nicht authorisiert seien, mit der Presse zu sprechen. Der japanische Publisher selbst hat bislang nicht auf eine Nachfrage seitens Kotaku reagiert.

Horizon - Zero Dawn wurde vom niederländischen Studio Guerilla Games, welches sich im Besitz von Sony befindet, im Jahre 2017 veröffentlicht und war kommerziell sehr erfolgreich. Wie alle von Sony veröffentlichten Spiele der letzten 20 Jahre war es Playstation-exklusiv, um die Hardware-Verkäufe anzukurbeln. Nachdem bereits für Death Stranding ein PC-Port für 2020 angekündigt wurde und im Jahr 2019 die vorher Playstation-exklusiven Quantic-Dream-Spiele für den PC erschienen waren, könnte bei Sony zur Zeit ein Umdenken in Sachen Exklusivität stattfinden. Ähnlich wie Mitbewerber Microsoft, der in den letzten Jahren seine First-Party-Spiele stets parallel für den PC veröffentlicht hat, könnte auch der japanische Publisher auf eine plattformunabhängige Strategie umschwenken.