Für Nicht-Premium'ler: Unsere kostenlosen Beispiele im Januar 2020

7 vollständige Premium-Inhalte für lau

Teaser Ohne Abo entgehen euch etliche schöne Inhalte bei uns – aber ohne Möglichkeit für euch zum Reinschnuppern entgehen uns potenzielle Abonnenten. Deshalb gibt's regelmäßig kostenlose Beispiele für euch!

Test: Alien - Isolation (Switch)

Preview: Endzone - A World Apart

Meinung: Die Tücken von früher

Stunde der Kritiker: Phoenix Point

Jörgspielt: Star Traders - Frontiers

Die Viertelstunde: Age of Empires 2 - Definitive Edition

WoSchCa 6.12.2019: Zum Playstation-Jubiläum friert die Wüste zu

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, doch alle geschriebenen Tests und Previews sowie deren Audiofassungen gibt es erst ab der ersten Abostufe (Fairness), und viele unsere aufwändigeren Formate erst ab der Abostufe Premium. Darunter beispielsweise diemit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer oder Meinungsartikel von Autoren wie Mick Schnelle, Michael Hengst ("Die Hengst-Chroniken") oder Harald Fränkel ("Fränkel spielt verrückt").Über die Abo-Vorteile informiert euch diese Infoseite Damit ihr euch dennoch ein Bild von den Premium-Inhalten machen könnt (oder natürlich einfach zum Schmökern/Ansehen), veröffentlichen wir regelmäßig einige Premium-Inhalte aus dem Vormonat für begrenzte Zeit "frei für alle". Viel Spaß!Der Horror-Titel von Creative Assembly traf bei seiner Veröffentlichung 2014 nicht nur auf Gegenliebe. Nun ist das Gruselspiel rund um Amanda Ripley auch für die Switch erschienen.Erst kam der verstrahlte Regen, dann die Dürre, dann der Hunger: Diese herausfordernde Survival-Aufbausimulation aus Deutschland orientiert sich an Vorbildern wie Banished und Frostpunk.Michael Hengst erinnert sich an einen 31. Dezember vor 30 Jahren. Und zwar an den bevorstehenden Beginn seiner Arbeit als Redakteur. Er nimmt euch mit in die Print-Zeit, wo alles etwas anders war...Ein wahrer Altmeister hat dieses Rundentaktik-Spiel mit Mutanten geschaffen und so ist für Jörg und Heinrich klar: Sie müssen den Titel auf Herz, Nieren und Spielmechaniken testen.Kurz vor Schluss für das Jahr 2019 begann noch eine neue Ära in Sachen Jörgspielt: Statt ca. 1,5 Folgen mit jeweils vielen Spielen pro Monat gibt es monatlich mehrere Folgen zu je einem Privatspiel oder Geheimtipp.Zu Age of Empires 2 empfand Jörg Langer schon immer eine innige Zuneigung – doch wird sich die brandneue "definitive Edition" als Qualitätsorgasmus entpuppen oder eher als lauwarme alte Liebe?Selbst am Nikolaus kommt Dennis nicht in Feststimmung, wurde doch In the Valley of Gods auf Eis gelegt. Doch er spricht mit Hagen an diesem Freitag auch über schöne Dinge wie die erste Playstation.