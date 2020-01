Yakuza - Like a Dragon: Zum Release spricht Serienschöpfer über Zukunft

PS4

Während Sega heute Yakuza - Like a Dragon in Japan in die Läden bringt, spricht der Serienschöpfer Toshihiro Nagoshi in einem Interview mit DualShockers über die Zukunft der Serie. Wie er verrät, war der Sprung ins Rollenspielgenre alles andere als einfach. Dafür stünden dem Team nun mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wie man die künftigen Titel gestalten könnte:

Yakuza - Like a Dragon in ein Rollenspiel zu verwandeln, war für uns eine große Herausforderung. Für das nächste Spiel können wir mit dem Rollenspielsystem weitermachen und etwas entwickeln, das den aktuellen Teil übertrifft. Wir können aber auch wieder in Richtung Action gehen, oder eine Art Hybridsystem machen und das Action- und das neue RPG-System mixen. All diese Szenarien sind möglich.

Nagoshi verriet auch, welches der drei Richtungen er persönlich bevorzugen würde und gab an, dass er gerne weiter im Rollenspielgenre bleiben und einzelne Bereiche verbessern möchte:

Ich persönlich möchte den gleichen Weg weitergehen und sehen, was wir noch alles verbessern können. Wir könnten beispielsweise das Kampfsystem noch einen Tick angenehmer gestalten, indem wir neue Spielfunktionen hinzufügen, die sich auf das Gelände und die Schlachtfelder beziehen. Wir könnten auch den Modus für die Unternehmensführung im Spiel verbessern. Solche Dinge eben.

Der Unternehmensführungsmodus in Yakuza - Like a Dragon wird schon relativ früh im Spiel freigeschaltet. Darin muss der Protagonist Ichiban ("Nummer 1") ein Unternehmen retten, indem er Verhandlungen führt, Besprechungen beiwohnt und die Mitarbeiter zufriedenstellt. Durch Fortschritt in dem Modus lässt sich auch die von Eri Kamataki gespielte weibliche Heldin freischalten.

Der heutige Release von Yakuza - Like A Dragon in Japan bedeutet übrigens nicht, dass es auch einen Release-Termin für Deutschland gäbe. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr es natürlich von uns. Leider lässt sich Sega erfahrungsgemäß viel Zeit mit der Lokalisierung ihrer Yakuza-Spiele.