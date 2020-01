Frictional Games: Steht eine Ankündigung der Amnesia-Macher bevor?

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nach dem Release des Science-Fiction-Horror-Adventures SOMA (im Test, Note 7.0) im Jahr 2015 hatte Frictional Games angegeben, an zwei Titeln zu arbeiten. Seitdem gab es keine weiteren Neuigkeiten von den Schweden zu ihren Projekten. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern.

Auf der Website des Entwicklers findet sich seit einiger Zeit ein Link zum "Next Frictional Game". Die verlinkte Seite zeigte Anfang Januar noch nur eine Art pulsierende Nervenzelle vor schwarzem Hintergrund, wie Rock Paper Shotgun berichtete. Auch jetzt zeigt die Website noch keine konkreten Infos, doch hat sich das mysteriöse Ding seitdem zu einer Art Embryo weiterentwickelt (siehe oben). Es könnte sich daher um eine Art Countdown für eine bevorstehende Ankündigung des nächsten Spiels aus dem Hause Frictional Games handeln.

Zuletzt veröffentlichte das Studio im September 2019 die Amnesia Collection (im Test, Note 7.0) auf Nintendo Switch. Die Sammlung umfasst den großen Horror-Erfolg Amnesia: The Dark Descent, in dem sich der wehrlose Spieler in einem Schloss seiner Identität nachspürt und beim Anblick der dort hausenden Monster geistige Gesundheit verliert, sowie den Nachfolger im Geiste Amnesia: A Machine for Pigs von Entwickler The Chinese Room (Everybody's gone to the Rapture).