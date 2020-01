The Mandalorian: Iden Versio aus Star Wars - Battlefront 2 dabei?

PC XOne PS4

Star Wars - Battlefront 2 ab 23,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Instagram (@janina)

Während Disney aktuell eine zweite Staffel seiner TV-Serie The Mandalorian entwickeln lässt, ranken sich im Netz bereits allerlei Gerüchte darüber, was uns die künftigen Abenteuer von Din Djarin bringen könnten. Ein solches Gerücht ist ein Auftritt von Iden Versio, der imperialen Offizierin aus Electronic Arts' Multiplayer-Shooter Star Wars - Battlefront 2 (Testnote: 8.0).

Ein Fan hat auf Twitter die Schauspielerin Janina Gavankar (Sleepy Hollow, The Morning Show), die Iden im Spiel verkörperte, angeschrieben und gefragt, ob sie künftig Teil der Serie sein wird. Dabei verlinkte er eine Grafik, die angeblich den Cast der zweiten Staffel zeigt, wo auch Gavankar aufgeführt wird. Die Darstellerin antwortete daraufhin, dass er sich diesbezüglich lieber direkt an Dave Filoni, einen der Hauptautoren für The Mandalorian, wenden sollte.

Ein Beweis für den Auftritt der Schauspielerin in der Show ist der Tweet natürlich noch lange nicht und auch die verlinkte Grafik, in der unter anderem Charaktere, wie Bossk, Mon Mothma und Shriv Suurgav auftauchen, wirkt eher wie eine selbsterstellte Wunschliste eines Fans. Es dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein, dass die Showrunner bereits jetzt den Cast für die zweite Staffel offenbaren. Bis die Verantwortlichen sich dazu äußern, solltet ihr also das Ganze als reines Gerücht betrachten. Die zweite Staffel von The Mandalorian soll noch bis Ende dieses Jahres an den Start gehen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es aktuell noch nicht.