PUBG: Update bringt neue Karte mit zerstörbaren Gebäuden

PC XOne PS4 iOS Android

Mit Update 6.1 startet der Battle-Royal-Shooter Playerunknown's Battlegrounds (XOne-Version im Test, Note 7.0) seine Season 6 mit der neuen Karte Karakin, die erstmals in PUBG zerstörbare Umgebungen bietet. Nur auf dieser Karte finden die 100 Spieler Haftbomben, mit denen sie marode Stellen an Gebäuden sprengen, um etwa einen neuen Eingang zur Erstürmung eines Hauses zu schaffen. Zudem werden auf Karakin die schwarzen Zonen eingeführt: Ein Alarmsignal warnt die Spieler vor, dann wird ein zufällig als schwarze Zone markiertes Gebiet von Luftschlägen verheert, die Gebäude teilweise bis komplett niederreißen.

Bei Karakin handelt es sich um eine karge Felsinsel vor der Küste Nordafrikas. Auf der kleinen Karte beharken sich die 100 Spieler in Bergen, auf den Straßen der Siedlungen und im Untergrund. Update 6.1 bringt außerdem weitere Veränderungen am Gameplay und führt die Motorgleiter als Fahrzeuge ein. Allerdings verschwindet auch die Schneekarte Vikendi im selben Zug zunächst aus der Kartenrotation. Wenn ihr also im Schnee um das Chicken Dinner für den letzten Überlebenden kämpfen wollt, könnt ihr das nach der Aktualisierung auf Version 6.1 fürs erste nur über benutzerdefinierte Spiele tun.

Das kostenlose Update erscheint am 22. Januar 2020 auf PC und am 30. Januar 2020 auf Konsolen. Karakin ist aber bereits jetzt über die Testserver von PUBG spielbar. Eine Liste aller Änderungen durch das Update findet ihr in den Quellen verlinkt. Außerdem findet ihr unter diesen Zeilen den Trailer, in dem Entwickler Bluehole die neuen Inhalte vorstellt.