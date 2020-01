Valve Index fast komplett abverkauft

PC MacOS

Valves VR-Headset Index scheint bis auf Japan in allen Territorien, in denen es vertrieben wird, ausverkauft zu sein. Das berichtet die Seite Road to VR, die feststellt, dass in allen 31 Ländern, in denen das Gerät angeboten wird, auf Steam statt eines "Kauf"-Buttons nur eine Benachrichtigungs-Funktion vorhanden ist, über die man sich informieren lassen kann, sobald die Index wieder lieferbar ist.

In Japan wird das Headset nicht von Valve selbst vertrieben, sondern von deren Partner Degica. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Lieferengpass den Kollegen gegenüber und gab an, dass die Peripherie in den nächsten Wochen wieder verfügbar sein soll. Spätestens zum Start von Half - Life Alyx sollte genug produziert sein, um die erhöhte Nachfrage zu decken, so Valve weiter.