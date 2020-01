Dragon Ball Z - Kakarot: Launch Trailer erschienen

PC XOne PS4

Schon seit der Erstaustrahlung der Anime-Serie vertreibt Bandai Namco Beat'em'Ups aus dem Universum von Dragonball Z. Die neueste Kreation für Xbox One, PlayStation 4 und PC heißt Kakarot (nach dem ursprünglichen Namen des Hauptcharakters Son Goku) und wird am Freitag in die Läden kommen.

Bereits heute veröffentlichte der Publisher den Launch Trailer, der aus gerendertem Material besteht und Szenen aus dem Anime nachstellt – etwa die Genkidama, die Son Goku im Kampf gegen Boo einsetzte. Entwickelt wurde das Spiel von CyberConnect2, die durch die Ultimate Ninja Storm-Spiele aus dem Kosmos von Naruto bereits Erfahrung auf dem Gebiet sammeln konnten. Gameplay-Szenen sind in dem Video nicht zu sehen, jedoch konnte Dennis auf der gamescom bereits Hand anlegen. Seinen Anspiel-Bericht zu Dragon-Ball Z - Kakarot wollen wir Euch an dieser Stelle noch mal ans Herz legen.