GameStop: Weihnachtsverkäufe in USA 25% rückläufig

GameStop musste in den USA seine Gewinnerwartungen aufgrund des enttäuschenden Weihnachtsgeschäfts 2019 nach unten korrigieren. In einer Mitteilung an seine Investoren gab das Unternehmen einen Umsatzrückgang auf 1,8 Milliarden $ bekannt, was einem Minus von 27,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. GameStop-Chef George Sherman erklärt den Vorgang in der Mitteilung folgendermaßen:

Wir hatten mit einer herausfordernden Verkaufs-Situation für das Weihnachtsgeschäft gerechnet, weil unsere Kunden angesichts der Veröffentlichung neuer Konsolen Ende 2020 mit den Käufen zurückhaltend sind. Jedoch gingen die Verkäufe von Hard- und Software nach dem Black Friday und im Dezember hinter unseren Erwartungen zurück, dem allgemeinen Branchentrend entsprechend.

Ein Lichtblick seien hingegen die positiven Zahlen der Nintendo Switch, so Sherman weiter. Da er die Ursache für die Entwicklung in der Tauwetterperiode zwischen zwei Konsolengeneration sieht, lässt sich an dieser Stelle schlussfolgern, dass er – trotz nach unten korrigierter Zahlen – mit besseren Verkäufen Ende 2020 rechnen dürfte.