Ori and the Will of the Wisps: Hörprobe aus dem Soundtrack

Mit Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0) hat der Entwickler Moon Studios einen Plattformer veröffentlicht, der sowohl von Fans als auch der Presse mit sehr guten Kritiken bedacht wurde. Gelobt wurden dabei nicht nur die visuelle Präsentation und das Gameplay, sondern auch der hervorragende Soundtrack des Komponisten Gareth Coker, der in Zusammenarbeit mit dem Nashville Music Scoring Orchestra aufgenommen wurde. Auch der Soundtrack zur kommenden Fortsetzung, Ori and the Will of the Wisps (im E3-Bericht) verspricht mitreißend zu werden. Eine kleine Hörprobe davon haben die Entwickler jetzt in einem Clip auf Twitter veröffentlicht.

Auch für den neuen Soundtrack zeichnet wieder Coker verantwortlich. Die Aufnahmen fanden diese Woche in London statt. Die Veröffentlichung von Ori and the Will of the Wisps ist für den 11. März dieses Jahres vorgesehen. Geplant sind Umsetzungen für den PC und die Xbox One.