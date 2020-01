Frostpunk: The Last Autumn: Entwickler zeigt 12 Minuten Gameplay

PC XOne PS4

Die Veröffentlichung der zweiten Erweiterung The Last Autumn für das Survival-Aufbauspiel Frostpunk (Testnote: 8.5) ist nicht mehr weit entfernt. In einem neuen kommentierten Video zeigt euch Project Lead und Lead Designer Jakub Stokalski von 11 Bit Studios neues Gameplay.

Das rund zwölf Minuten langes Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Frostpunk: The Last Autumn wird ab dem 21. Januar 2020 für den PC erhältlich sein. Neben einem neuen Szenario bringt das Add-on neue Mechaniken, sowie neue Architektur mit sich und erzählt die tragische Vorgeschichte darüber, wie der Beginn der Eiszeit eingeläutet wurde. The Last Autumn ist Teil eines Season Passes, den ihr aktuell bei Steam zum reduzierten Preis von 23,77 Euro (statt 33,97 Euro) erwerben könnt. Alternativ wird die Erweiterung auch separat für 16,99 Euro erhältlich. Weitere Details könnt ihr der Steam-Produktseite entnehmen.