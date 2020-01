Zelda - Breath of the Wild: Nachschlagewerk „Master Works“ ab sofort erhältlich

Switch WiiU

Nach der Zelda-Artbook-Trilogie können die Fans von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5) ab sofort das Nachschlagewerk „Master Works“ von dem Verlag Tokyopop als Kindle-Ausgabe und als gebundenes Buch erwerben. Das Werk wird über teilnehmende Händler, wie Amazon, zum Preis von 19,99 Euro (Kindle) und 29,99 Euro (Buch) angeboten.

In Master Works begleitet ihr laut Beschreibung auf 420 Seiten den Helden Link auf seinem Abenteuer durch Hyrule, einem Königreich, das alle 100 Jahre von der „Verheerung Ganon“ heimgesucht wird. Dabei werden euch zahlreiche Illustrationen, Charakterbeschreibungen und Erläuterungen zu den Schauplätzen geboten. Darüber hinaus enthält das Buch Interviews mit den Entwicklern Eiji Aonuma, Takumi Wada, Satoru Takizawa und Hidemaro Fujubayashi.