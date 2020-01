Cook, Serve, Delicious! 3?! Termin und Trailer zum Early-Access-Start

PC Switch XOne PS4

Die Kochsimulation Cook, Serve, Delicious! 3?! wird Ende des Monats in die Early-Access-Phase starten. Wie der verantwortliche Indie-Entwickler Vertigo Gaming bekannt gab, wird der Titel ab dem 29. Januar 2020 via Steam und GOG.com verfügbar sein. Der Early-Access-Preis liegt bei 14,99 Euro. Die Vollversion des Spiels soll im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen.

Der neue Teil der Serie ist in einem radikal veränderten und vom Krieg zerrissenen Amerika des Jahres 2042 angesiedelt. Gemeinsam mit euren beiden treuen Roboter-Gefährten, Whisk (gesprochen von @negaoryx) und Cleaver (gesprochen von @havanarama) reist ihr durch die Vereinigten Staaten, um an den Iron Cook National Foodtruck Championships teilzunehmen. Dabei sollt ihr, wahlweise alleine oder im Koop mit einem Freund, in zahlreichen Levels hunderte von Gerichten kochen können, darunter auch solche, die bisher nicht in der Serie auftauchten. Die Entwickler versprechen eine komplett überarbeitete Gameplay-Struktur, die mehr Action in das Geschehen bringen soll. Alternative lässt sich jederzeit auch ein Chill-Modus aktivieren (und wieder abschalten), in dem ihr es ruhiger angehen lassen könnt.

Der Koop-Modus kann während der Kampagne fließend zugeschaltet werden. Im Verlauf des Spiels könnt ihr euren Food-Truck mit zahlreichen Modulen upgraden, die einen direkten Einfluss auf das Gameplay nehmen sollen und eure Speisekarte um neue Gerichte erweitern. Einen Trailer zum Early-Access-Start könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: