GG-intern: Abschied von Steffi Wegener

Leider müssen wir in Zukunft auf eine der profiliertesten Userinnen und Autorinnen bei GamersGlobal verzichten: Steffi Wegener, die schon seit Anfang Dezember 2019 nicht mehr aktiv auf GamersGlobal.de war, hat uns dauerhaft verlassen (ihr Profil ist aktuell noch aktiv). Das ist ein großer Schock für uns, da nur wenige User ähnlich viel und ähnlich engagiert zu GamersGlobal.de beigetragen haben in den letzten zwei, drei Jahren. Wir alle in der Redaktion haben Steffi als Userin sehr geschätzt – wie sicher die allermeisten von euch.

Wir denken da an viele interessante Artikel wie Wir spielen, weil wir müssen! (von 2017), Miese Machwerke – Teil 1 (2019) oder Zehn erinnerungswürdige Bossgegner (2019). Zudem gehen zahlreiche News, unzählige Comments sowie weitere Beiträge auf ihr Konto, etwa das Retro-Kalenderblatt (im Forum verlinkt), die Miniserie Was macht eigentlich...? anlässlich unseres 10-Jahres-Jubiläums und natürlich die Lesetipps fürs Wochenende, die sie von Oktober 2018 bis September 2019 ebenso gewissenhaft wie gekonnt betreute – und zwar nicht nur mit Themen aus ihren Paradedisziplinen Adventures und Rollenspiele.

Da die Umstände von Steffis Abschied privater Natur sind, bitten wir euch, von Spekulationen oder Nachfragen über die näheren Gründe abzusehen. Wir bedauern jedenfalls den Verlust dieser Userin sehr. Wir hoffen gleichzeitig, dass die User Necromanus und Q-Bert nicht nur aushilfsweise, sondern dauerhaft in die Fußstapfen von Lesetipps-Steffi treten werden (schon seit Oktober 2019 betreuen beide die Rubrik im Wechsel).

Und wir hoffen, dass Steffis viele lesenswerten Artikel und News auf GamersGlobal ein Ansporn für andere Userinnen und User sein werden, es ihr gleich zu tun. Traut euch, mitzumachen, haltet das anfangs ganz sicher nicht nur lobende Feedback aus, bleibt am Ball, seid kreativ und bringt euch mit schönen Artikeln oder spannenden News ein.

Zum Schluss ein riesengroßes Dankeschön an Steffi: für dein Wirken hier, für deine Comments, für deine Art. Du wirst uns in Zukunft sehr fehlen!