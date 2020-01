Kentucky Route Zero: Akt 5 erscheint am 28. Januar + Komplettedition

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Wie der Entwickler Cardboard Computer auf seiner Website kürzlich ankündigte, wird der fünfte und letzte Akt des surrealen Adventure-Spiels Kentucky Route Zero am 28. Januar 2020 für den PC veröffentlicht. Für den selben Tag ist die Veröffentlichung der TV-Edition über den Publisher Annapurna Interactive geplant. Hierbei handelt es sich um die Erstveröffentlichung aller fünf Episoden für die Playstation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch.

Kentucky Route Zero wurde 2011 über eine Kickstarter-Kampagne finanziert. Seit 2013 wurden die einzelnen Episoden sowie mehrere kostenfreie Kurzepisoden, die sogenannten Interludes, in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Bei Kentucky Route Zero stehen Story und Atmosphäre im Vordergrund - klassische Adventure-Rätsel sind nicht vorhanden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit einzelne Antworten in den textbasierten Dialogen auszuwählen. Da wirklich jeder Satz, der Inhalte des Spiels beschreibt, auch gleichzeitig ein Spoiler oder eine eigene Interpretation des Erlebten ist, soll folgender Satz der offiziellen Website als Beschreibung dienen:

Kentucky Route Zero ist ein magisch-realistisches Adventure, bei dem es sich um einen geheimen Highway in den Tunneln unterhalb Kentuckys und die mysteriösen Menschen, die ihn bereisen, dreht.

Einen Einblick in das Spiel erhaltet ihr in dem folgenden Trailer: