Media Markt Rabattaktion: 3 Switch-Spiele für 111€

Media Markt hat eine Rabattaktion für die Nintendo Switch gestartet, bei der ihr bis zum 19. Januar 2020 aus mehr als 50 Spielen drei Titel auswählen und zum Preis von 111 Euro erwerben könnt. Die Auswahl umfasst unter anderem Titel, wie Octopath Traveler (Testnote: 8.5), The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5), Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0), Astral Chain (Testnote: 8.0), Xenoblade Chronicles 2 (Testnote: 8.0) und viele mehr.

Der Kaufprozess ist simpel. Ihr legt drei Spiele eurer Wahl aus dem Angebot in den Warenkorb. Der Rabatt wird euch automatisch angerechnet. Die Aktion läuft zwar noch Sonntag, ihr solltet euch allerdings trotzdem nicht zu viel Zeit lassen, denn einige Titel, wie Tales of Vesperia oder Let's Sing 2020 sind bereits ausverkauft. Es gilt also: „so lange der Vorrat reicht.“