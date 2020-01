Weniger Spiele nach "Schema F": Ubisoft reorganisiert sein Editorial-Team

Bereits im Oktober letzten Jahres kündigte Ubisoft CEO Yves Guillemot, neben der Verschiebung von drei AAA-Titeln, signifikante Änderungen in der Umsetzung der Spiele des französischen Entwicklers und Publishers an. Nach exklusiven Informationen des Branchenmagazins VGC überarbeitet Ubisoft nun sowohl Zusammensetzung und Arbeitsweise seines Editorial-Teams. Die etwa 100 Mitglieder dieses Arbeitskreises setzen sich aus Produzenten sowie Designern zusammen, die seit etwa 20 Jahren die Abteilungen eines Spiels in sämtlichen Fragen beratend zur Seite zu stehen.

Das in Paris ansässige Team hat dabei durchaus Erfolge erzielt, indem es Erfahrungen aus Projekten anderen zur Verfügung stellte und so half die Produktivität zu erhöhen. Doch hatte die Arbeit nicht nur positiven Einfluss, so ist die bekannte, und bei einigen Spielerinnen und Spielern in Verruf geratene, Ubisoft-Formel (zum Beispiel das Erklimmen einer Erhöhung um auf der Karte Marker zu Quests und interessanten Orten freizuschalten) im Gameplay vieler Spiele des internationalen Konzerns auf das Wirken dieser Gruppe zurückzuführen.

Nach offiziellen Angaben wurde bisher jedem Spiel einem Designer sowie einem Produzenten aus dem Editorial-Team zugewiesen. Diese überwachten von Paris aus die Einhaltung der erarbeiteten Editorial-Richtlinien. Dabei hätten sie kaum Möglichkeiten gehabt von diesen Vorgaben abzuweichen – was letztendlich die Umsetzungen der Anweisungen des, dem Team vorsitzenden, Chief Creative Officers (CCO) Serge Hascoët bedeutet hätte. Eine anonyme Quelle drückt es VGC gegenüber folgendermaßen aus:

Im vorherigen System waren es oft nur die Ideen von ein oder zwei Personen, die in jedes Spiel aufgenommen wurden. Das ist der Grund, aus dem die Titel eine solche Ähnlichkeit aufweisen, weil stets dieselben Ansichten wiederholt wurden.

Zwar soll Hascoët weiterhin das Team leiten, doch soll unter ihm eine weitere Ebene von sieben Stellvertretern geschaffen werden, die jeweils ihr eigenes Franchise betreuen und eigenständig in ihrer Entscheidungsfindung sind. Denn wie Guillemot im Oktober kommunizierte, seien es drei Kernprobleme die mit der neu angekündigten Strategie angegangen werden sollen: Mehr Zeit zwischen dem Erscheinen einzelner Serienteile, generell mehr Zeit für die Entwicklung sowie eine deutlichere Unterscheidbarkeit und Innovationen im Gamplay einzelner Titel.