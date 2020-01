Epic Store: 680 Millionen US-Dollar Umsatz, kostenlose Spiele auch 2020

Nach einem Bericht der US-amerikanischen Gamingseite PCGamer erhaltet ihr im Epic Games Store auch in diesem Jahr weiterhin kostenlose Titel. Fortgeführt werden soll die Aktion im zuletzt eingeführten Wochentakt. Dabei zitiert das Magazin Epic folgendermaßen:

Ein neues Jahrzehnt bedeutet neue Spiele. Wir sehen einen großartigen Start mit Tonnen von unglaublichen Titeln, die 2020 exklusiv im Epic Games Store erscheinen. Zum Auftakt verlängern wir unser wöchentliches, kostenloses Spieleprogramm für das Jahr 2020.

Nach Angaben von Epic wurden bisher über 200 Millionen Spiele verschenkt, die sich auf 73 Titel verteilen. Derzeit erhaltet ihr noch bis zum 16. Januar um 17 Uhr das Metroidvania Sundered in der Eldritch-Edition. Im Anschluss könnt ihr für eine Woche das 2D-Actionadventure Horace kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen.

Der US-amerikanische Spieleanbieter veröffentlichte noch weitere Zahlen. So haben nach eigenen Angaben seit dem Launch 108 Millionen Kunden 680 Millionen US-Dollar ausgegeben, davon 251 Millionen für Third-Party-Titel. Am erfolgreichsten waren dabei nicht nur AAA-Produktionen wie Metro Exodus (zum Test, Note: 7.5) oder Borderlands 3 (zum Test, Note: 8.0), sondern auch kleine Indie-Titel wie zum Beispiel das spielerisch ungewöhnliche Untitled Goose Game oder die, noch im Early-Access-Status befindliche, Lebens-Simulation Satisfactory. Die kompletten Angaben findet ihr als Grafik in der Quelle verlinkt.