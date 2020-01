Bioshock - The Collection erscheint offenbar auch für Switch

XOne PS4

Bioshock - The Collection ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bioshock - The Collection ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Entwicklerstudio Blind Squirrel Games und der Publisher Take 2 Interactive planen offenbar in naher Zukunft die Shooter-Sammlung Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) auch für Nintendos Hybridkonsole Switch zu veröffentlichen. Hinweise darauf liefert wie so oft das taiwanesische Rating Board, auf dem die Spielesammlung eine Altersfreigabe erhielt.

Die Bioshock-Collection besteht aus Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered (Testnote: 8.5) und Bioshock Infinite: The Complete Edition (Testnote: 9.0), inklusiver aller DLCs. Wann die Trilogie genau für die Nintendo Switch erhältlich sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, da weder Blind Squirrel Games noch Take 2 bisher die Portierung offiziell bestätigt haben. Sobald diese Ankündigung erfolgt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.