noclip: Die Entwicklung von Transistor

Im Rahmen ihrer Interviewserie bei Entwickler Supergiant Games hat das noclip-Team um Danny O'Dwyer ihr neuestes Projekt in Form einer Dokumentation über die Entwicklung des Indie-Titels Transistor veröffentlicht. In dem über 36 Minuten langen Video, das ihr euch unten eingebunden anschauen könnt, gewähren die Macher Einblicke in die frühe Entwicklungsphase des Spiels und zeigen, welche grundlegenden Veränderungen vorgenommen und Entscheidungen getroffen werden müssen, bis das endgültige Design den Ansprüchen entspricht.

Dazu kommen ausgiebig die Entwickler zu Wort, die über unterschiedliche Hauptcharaktere, Setting-Stile und das Artdesign allgemein sprechen. Zu sehen sind zudem frühe Bilder aus der Konzeptphase und zahlreiche Ingame-Eindrücke, die die unterschiedlichen Entwicklungsphasen beleuchten. Transistor ist Ende Mai 2014 erschienen und auch wenn es sich zur Zufriedenheit von Supergiant Games verkaufte, kam es nicht an den Erfolg des Vorgängers Bastion heran.

Diese noclip-Doku erschien übrigens erstmals als "YouTube Premiere", was ein Feature von Google darstellt, das, ähnlich dem "Watch"-Feature von Facebook, die Vorteile von Livestreaming in das gewohnte Video-On-Demand-System einbringen soll.