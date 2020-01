Dragonball Z - Kakarot mit 2 Day-One-Patches zum Release // Changelog

PC XOne PS4

Teaser

Das am kommenden Freitag, den 17. Januar, erscheinende Action-Rollenspiel Dragonball Z - Kakarot (im gamescom-Anspielbericht) wird zum Release zwei Day-One-Patches erhalten, die mit einigen Verbesserungen und Ergänzungen aufwarten und als ein 11 GB großes Update bereitstehen werden. Dazu hat CyberConnect2 nun auch den Changelog veröffentlicht.

Demnach wird der erste Patch in der Version 1.01 einige Systemfunktionen ins Spiel bringen, die in Verbindung mit den Boni stehen, während der zweite Patch in der Version 1.02 dem Titel bessere Ladezeiten beschert, weitere Sub-Storys hinzufügt und die Weltkarte im Spiel um zwei zusätzliche Port-Punkte, zum Korin Tower Summit und zur Capsule Corporation, ergänzt. Darüber hinaus werden mit dem zweiten Update die Kosten für die fortgeschrittenen Time Attacks angepasst und weitere, nicht näher genannte Anpassungen durchgeführt.