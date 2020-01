Pathfinder - Wrath of the Righteous: Kickstarter-Kampagne ab 4. Februar

andere

Mit Pathfinder - Wrath of the Righteous wurde Anfang Dezember 2019 das Nachfolgespiel zu Pathfinder - Kingmaker angekündigt, über dessen Fehler wir vor Kurzem mit dem Creative Director Alexander Mishulin gesprochen hatten. Wie bereits beim Titel aus dem Jahr 2018 wird auch für das kommende Gruppen-RPG eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, an der ihr euch bei Interesse ab dem 4. Februar beteiligen könnt.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat das Entwicklerstudio Owlcat Games noch keine Details zur Crowdfunding-Aktion preisgegeben, sodass beispielsweise nicht bekannt ist, wie hoch die Zielsumme ist. Für Pathfinder - Kingmaker, dessen Kampagne auf Kickstarter im Juli 2017 abgeschlossen wurde, stellten über 18.500 Interessierte fast 920.000 US-Dollar bereit – das Finanzierungsziel lag damals bei 500.000 US-Dollar.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass man beim bevorstehenden Projekt die Zusammenarbeit mit der Community „auf ein neues Level“ heben möchte, darüber hinaus soll es unter anderem umfangreiche Umfragen während der Alpha- und Betaphasen geben. Weiter heißt es:

Wir wollen dieses Abenteuer so episch machen, wie wir es uns beim Spielen von Wrath of the Righteous am Tisch vorgestellt haben. Und natürlich wollen wir, dass unser nächstes Spiel in jeder Hinsicht besser wird als das vorherige. Wir haben zwar bereits wesentliche Investitionen getätigt, aber es gibt noch eine Menge Dinge hinzuzufügen und zu verbessern.

Kurz nach der Bekanntgabe des Startdatums der Kickstarter-Kampagne veröffentlichte Owlcat Games die ersten zehn Screenshots zu Pathfinder - Wrath of the Righteous, die ihr euch wie gewohnt in unserer Galerie zum Spiel anschauen könnt.