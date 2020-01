Switch: Spiele aus China haben einen Region Lock

Switch

Siliconera berichtete kürzlich, dass nur für den chinesischen Markt veröffentlichte Spiele zwingend eine chinesische Version der Hybrid-Konsole von Nintendo benötigen. Dabei beruft sich die Seite unter anderem auf eine Nachricht bei Twitter von Daniel Ahmand, einem Analysten des Unternehmens Niko Partners. Ahmand informierte bereits vor einigen Tagen in einem Tweet über diesen Umstand, wobei er sich speziell auf die anstehende Veröffentlichung von New Super Mario Bros. U Deluxe am 15. Januar bezog. Dieser Titel wird allerdings weltweit erscheinen.

Anders sieht es hingegen bei Rabbids – Adventure Party aus, einem Titel aus der Rayman Raving Rabbids-Reihe, das im Laufe des Jahres 2020 nur in China erscheinen wird. Wenn ihr auf diesen Titel nicht verzichten wollt, dann braucht ihr dazu eine chinesische Switch. Allerdings ist ein Zugriff auf die Onlinefunktionen außerhalb von China nicht möglich, da die chinesische Version eigene Server nutzt.

Wollt ihr sichergehen, auch garantiert ein chinesisches Spiel zu kaufen, empfiehlt Siliconera auf dem Cover nach chinesischen Schriftzeichen zu suchen oder sich an den letzten drei Ziffern der Nummer auf dem Modul zu orientieren: Diese müssen in dem Fall nämlich CHN lauten. Alle anderen Titel aus eurer Sammlung könnt ihr mit einer chinesischen Switch übrigens spielen, der Region Lock wirkt sich bei internationalen Spielmodulen nicht aus.