Zank Quest: Space Quest IV

PC MacOS

Roger ist tot. Mal wieder. Also führen wir die schon fast automatisierten Schritte aus und laden Space Quest IV erneut. Das muss doch zu... Nein! Schon wieder! Dann eben wieder laden... So. Jetzt. Vor-sich-tig... Nein! Blödes Spiel! Nie nie wieder rühre ich Dich an! Die Pest auf Eure beiden Häuser! Na ja. Einmal könnte ich es ja noch probieren... Knuffig ist es ja schon. Wo hab ich nur die Maus hin geworfen? Ah, da.

Lange, bevor From Software Lust und Frust an unzähligen Toden perfektioniert hatte, trieb die kalifornische Firma Sierra On-line bereits Millionen von Spielern mit ihren Adventure-Spielen in den Wahnsinn. In ihren so unschuldig-putzig anmutenden Reihen wie King's Quest, Leisure Suit Larry oder eben Space Quest lauerte der Tod hinter jedem Pixel. Und im Gegensatz zu Dark Souls hatte der Spieler nach dem nächsten qualvollen Tod nur selten das sichere Gefühl, eigentlich selber schuld daran zu sein und es das nächste Mal eben besser zu machen. Dieses unfaire Vorurteil gegenüber Sierra-Spielen hält aber Captain Jan, Admiral John und Kadett Jürgen nicht auf: sie stürzen sich in eines der als besonders unfair verschrieenen Spiele namens Space Quest IV: Roger Wilco and The Time Rippers. Diese Podcast-Aufnahme ist das Audio-Protokoll ihrer therapeutischen Sitzung, die sie danach nötig hatten.

Das unten angehängte Video zeigt euch übrigens alle möglichen Todesarten, die euch in diesem Spiel erwarten. Und es sind viele. Wirklich viele.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud und Spotify. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Spotify und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Für einige besonders geschätze Hörer bietet die Zankstelle selbstverständlich auch wieder einen Link bei WeTransfer an. Wie üblich ist er sieben Tage lang gültig.