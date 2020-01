Deutsche Games-Förderung: Bringen lange Wartezeiten Entwickler in Not?

Für 2019 wurde erstmals vom Bund eine Fördersumme von 50 Millionen Euro für "Games made in Germany" festgesetzt. Nach einer längeren Zitterpartie für die Gamesbranche wurde schließlich eine Verlängerung der Förderung für vier Jahre im Bundeshaushalt festgeschrieben (wir berichteten). Nun können für diese Zeit bis zu 50 Millionen Euro jährlich an deutsche Studios fließen, die einen Antrag beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) stellen. Ende gut, alles gut?

Dies scheint nicht der Fall, denn im Interview mit Gameswirtschaft äußerte sich ein anonymer Geschäftsführer eines deutschen Studios sehr kritisch über die langen Bearbeitungszeiten der beantragten Fördergelder. Nach Angaben der Quelle beinhaltet der Antrag auf Spieleförderung einen Zeitplan, der genau aufschlüsselt, wie viele Mitarbeiter welche Aufgaben erfüllen. Weiche man nachträglich von dem eingereichten Zeitplan ab, müsse jede Veränderung einzeln nachträglich bewilligt werden.

Gleichzeitig habe jedoch das BMVI den Antrag des betreffenden Studios an das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt weitergereicht. Die Sachbearbeiter seien zwar freundlich und entgegenkommend, aber ihnen fehle es an Branchenwissen. Daher gäbe es viele einzelne Rückfragen zum kleinteiligen Antrag wie "Was ist ein Switch-Entwicklerkit?" und "Warum ist eine Unity-Lizenz notwendig?" zwischen denen Wochen vergehen. Die veranschlagte Bearbeitungszeit von maximal sechs Monaten sei schon überschritten.

Entsprechend harsch fällt das Fazit des Interviewten aus, dessen Studio kein Projekt dazwischenschieben kann und so durch die Wartezeit Geld verbrennt:

Wir sind wie gelähmt, denn es kann ja theoretisch morgen die Zusage vom BMVI kommen und dann müssen wir sofort einsatzbereit sein um unsere Planung einhalten zu können. [...] Diese Art von “Förderung” ist geeignet, die Spielbranche in Deutschland kaputt zu machen. Man “parkt” ja quasi die Spieleentwickler mit dem Versprechen auf eine Förderung, und lässt sie dann am ausgestreckten Arm verhungern.

Um praxistauglicher zu sein, müssten laut dem Geschäftsführer die Anträge auf Spieleförderung so vereinfacht werden, dass weniger Detailabfragen nötig sind und der Zeitplan für die Entwickler flexibler wird. Vor allem aber müssten analog zur Filmförderung die Produktion schon anlaufen dürfen, bevor das Antragsverfahren bewilligt ist.

Nach Angaben von Gameswirtschaft sind aktuell über 300 Anträge auf Games-Förderung noch unbearbeitet. Das volle Interview findet ihr in den Quellen verlinkt.