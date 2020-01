E3 2020: Sony auch in diesem Jahr nicht auf der Messe vertreten

Sony wird auch in diesem Jahr nicht an der Electronic Entertainment Expo (kurz "E3") teilnehmen, sodass folglich auch die kommende PlayStation 5 nicht in Los Angeles zu sehen sein wird. Das berichtet die Branchenwebseite GamesIndustry.biz . Die Seite zitiert einen Sprecher von Sony Interactive Entertainment (SIE) wie folgt:

Nach gründlicher Überlegung hat SIE entscheiden, nicht an der E3 2020 teilzunehmen. Wir haben großen Respekt für die [Entertainment Software Association] als Organisation, aber wir glauben nicht, dass die Vision der E3 2020 der geeignete Platz für das ist, auf das wir uns in diesem Jahr konzentrieren wollen.

Stattdessen wolle Sony im Jahr 2020 "an Hunderten von Verbraucherevents rund um den Erdball" teilnehmen, um den Fans zu ermöglichen, "Teil der Playstation-Familie zu sein und Zugang zu ihren Lieblingsspielen zu haben".

Seit der Ankündigung der ersten PlayStation im Jahr 1995 hat Sony die E3 traditionell dazu benutzt, neue Konsolen zu bewerben. Nach Ansicht vieler Beobachter hat insbesondere der Auftritt auf der E3 2013 maßgeblich zum Erfolg der PS4 beigetragen. Allerdings gibt es seit einigen Jahren Streit unter den Austellern, ob die Show weiterhin in erster Linie eine Branchenmesse sein oder, wie beispielsweise von Electronic Arts und Sony gefordert, sich mehr für Verbraucher öffnen soll.

Der Veranstalter der E3, die Entertainment Software Association, hat bereits auf die Absage von Sony reagiert, ohne jedoch direkt auf Sony Bezug zu nehmen. Stattdessen werden lediglich allgemein die Vorzüge der E3 als Vorzeigeevent im Bereich Unterhaltung hervorgehoben. Phil Spencer von Microsoft erklärte auf Twitter, sein Team freue sich bereits auf die E3.