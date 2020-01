Retrokompott Folge 108: Das ASM-Jahr 1989 Teil 3

Ein neues Jahr, ein neuer Retrokompott. Folge 108 des Podcasts schließt allerdings erst einmal das ASM-Jahr 1989 in seiner dritten Folge ab und wirft den Schlüssel ganz weit weg. Patrick, Robin. Oliver und fabskimo besprechen die letzten Ausgaben des Kult-Magazins und stolpern über verblüffend wenige Rechtschreibfehler und Farbkombinationen. Weitere Themen dieser Ausgabe sind der bevorstehende Stammtisch Nummer 50, ein Interview mit Trevor Dickinson, das Retrolurch-Quiz mit Benni und die Rückkehr der Retro-Quickies.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 26. Januar 2020 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch - die angedrohte Folge 50 - findet bereits am 17. Januar ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.