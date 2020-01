Weihnachtsaktion 2019: Abstimmung für das Multiplayer-Duell

Ihr entscheidet!

Teaser Im Zuge unserer Weihnachtsaktion haben die Spender ein Multiplayer-Duell zwischen Dennis und Hagen freigeschaltet. Die Teilnehmer können hier abstimmen, in welchem Titel die beiden ihre Kräfte messen.

Aktion: Weihnachtsaktion 2019 [beendet] 20885€ 25000 Max Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den Balken voll zu sehen.

Über 20.000 Euro sind im Rahmen unserer Weihnachtsaktion 2019 von euch gespendet worden und dafür wollen wir an dieser Stelle noch einmal "Danke!" sagen. Und weil wir unseren Worten bekanntermaßen auch Taten folgen lassen, haben wir auch gleich noch die nächste Gegenleistung im Köcher, allerdings brauchen wir dafür die Unterstützung der Spender. Denn nachdem ihr bereits per Comment zahlreiche Vorschläge für das Multiplayer-Duell Hagen vs. Dennis eingereicht habt, ist es nun an der Zeit, den einzig wahren Titel für das Kräftemessen zu wählen.

Genauer gesagt haben wir die Auswahl auf drei Spiele eingedampft, zwischen denen ihr euch entscheiden müsst. So viel sei gleich gesagt, sie alle fördern Schadenfreude, Wut und zerstören kollegialen Zusammenhalt. Das fertige Video wird für alle Teilnehmer der Weihnachtsaktion 2019 sichtbar sein, außerdem sind alle Gold-Abonnenten (und höher natürlich!) ebenfalls berechtigt, den beiden Streithammeln zuzusehen. Konkret müsst ihr euch in der nachfolgenden Umfrage zwischen Worms W.M.D, Towerfall Ascension und Mario Kart 8 Deluxe entscheiden. Abstimmen könnt ihr bis zum 15.1.2020 um 18:00 Uhr, erscheinen wird das Video voraussichtlich in der kommenden Woche.

Freilich ist dieses Multiplayer-Duell nicht die einzige Gegenleistung, die ihr im Rahmen der Weihnachtsaktion 2019 freigeschaltet habt. Bereits erschienen sind drei Nemesis-Videos (Hagen mit Getting Over It, Dennis mit Star Wars Jedi - Fallen Order und Jörg mit Phoenix Point), unsere Dreier-Stunde mit Keep Talking and Nobody Explodes und das Age of Empires 2-Duell von Jörg und Heinrich.

Dieser Inhalt ist exklusiv für Spender.