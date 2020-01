GOG-Weekly-Sale: State of Mind, Schleichfahrt, Planet Alpha und mehr

Auf GOG.com wurden zum Beginn der neuen Woche neue DRM-freie Angebote gestartet. So gibt es Rabatte auf Spiele, wie State of Mind (Testnote: 7.5), Schleichfahrt, Planet Alpha (Testnote: 8.0), NeuroVoider, The Long Journey Home und mehr. Die Preisnachlässe reichen dabei um bis zu 91 Prozent. Alle Preise gelten bis zum 20. Januar 2020, um 15.00 Uhr (deutscher Zeit).

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen).