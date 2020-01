Montagmorgen-Podcast #332

Teaser Eigentlich sollte in Salmdorf wieder alles in geregelten Bahnen laufen, Dennis ist aus dem Urlaub zurück und hat sogar Verstärkung im Gepäck. Doch dieser Cast birgt die eine oder andere Neuigkeit.

Das Jahr 2020 ist noch jung, dementsprechend ist diese Montagmorgen-Podcast ein ganz besonderer: Er ist der erste in dieser Dekade! Zur Feier des Tages dürfen wir euch mit Rita ein neues Redaktionsmitglied vorstellen. Ansonsten hat Jörg zwei Neuigkeiten im Gepäck, eine erfreulicher und eine trauriger Natur. Neben diesen ganzen Änderungen dürft ihr euch natürlich auf die altbekannten MoMoCa-Qualitäten verlassen. So gibt es eine Vorschau auf die GG-Woche und wir beantworten eure Userfragen. Alle Themen in der Übersicht: