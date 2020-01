Activision spendet Einnahmen des Outback-Relief-Packs nach Australien

PC XOne PS4

Monatelang wüteten verheerende Buschbrände in Australien, die nun langsam unter Kontrolle gebracht werden konnten. Neben 28 Menschen starben geschätzt auch etwa eine halbe Milliarde Tiere in den Flammen. Zahlreiche Organisationen habe bereits finanzielle Hilfe für die australische Feuerwehr und die Opfer geleistet, nun hat auch Activision Blizzard angekündigt, etwas beizusteuern.

Konkret wird das Studio alle Einnahmen spenden, die durch Käufe des Outback-Skin-Packs in Call of Duty - Modern Warfare generiert wurden. Passenderweise wurde die Erweiterung in Outback-Relief-Pack umbenannt. Bis zum 31. Januar 2020 werde man das Geld sammeln und dann nach Australien schicken. Wenn ihr die kosmetischen Items bereits erworben habt, dann wird der Kaufpreis mit auf die Spendensumme gerechnet.

Für 1.800 CoD-Points bietet das Outback-Relief-Pack die folgenden Inhalte: