Community-Aktion zu eurem „Spiel des Jahrzehnts“: Bis 26.1. abstimmen

Im Rahmen der GamersGlobal Community Awards konntet ihr in 17 Kategorien für eure Spiele-Favoriten des Jahres 2019 abstimmen – welcher Titel in welchen Rubriken letzlich als Gewinner hervorging, zeigt euch diese Übersicht. Eine weitere Community-Aktion betrifft das „Spiel des Jahrzehnts“ (beziehungsweise der zurückliegenden zehn Jahre), für das ihr im Verlauf der letzten Wochen ebenfalls Nominierungen einreichen konntet.

Vor Kurzem fand die Nominierungsphase ihr Ende, in der ihr insgesamt 142 Titel eingetragen habt, deren Erstveröffentlichungen in der vergangenen Dekade liegen. Wie erwartet, fällt die Bandbreite groß aus und bietet somit plattform- und Genre-übergreifend zahlreiche Produkte: Von Free-to-Play-, Indie- und sogenannten AAA-Spielen über MMOs sowie Singleplayer- und Mehrspieler-Titeln bis hin zu relativ neuen und längst zu Klassikern gewordenen Spielen.

Welchen Titel ihr zum „Spiel des Jahrzehnts“ ernennt, liegt nun an euch und euren Kriterien (Einfluss, Spielspaß, Technik und so weiter). Zwei Wochen lang – ab dem heutigen Sonntag, den 12. Januar, bis zum Sonntag, den 26. Januar um 23:59 Uhr – erhaltet ihr die Möglichkeit, für euer „Spiel des Jahrzehnts“ abzustimmen. Zur Verfügung stehen euch dafür drei Stimmen; das Spiel mit den meisten Stimmen wird naturgemäß zum Sieger gekürt.

❖ Abstimmung auf gamersglobal.org aufrufen

Die Stimmabgabe erfolgt erneut auf einer eigens erstellten, externen Website. Selbstverständlich werden eure Daten in Form von Cookies ausschließlich für die Abstimmung benötigt beziehungsweise nicht darüber hinaus weiterverarbeitet. Denkt bitte daran, dass ihr in eurem Browser Cookies zulasst – ist das nicht der Fall, könnt ihr nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Wie auch schon bei den Community-Awards sind wir zuversichtlich, dass jeder Teilnehmer nur einmal abstimmt und somit bis zum Abschluss der Umfrage ein möglichst repräsentatives Meinungsbild der GamersGlobal-Community entsteht. Die Ergebnisse – sowohl die Top 3 als auch das Verfolgerfeld bis zu einem bestimmten Platz – werden zeitnah präsentiert.