Playstation Store: Neue Angebote unter 10€

PS4

PS4 ab 228,00 € bei Amazon.de kaufen.

Sony setzt seinen Winter-Sale fort und fügt eine Reihe neuer Titel in der Kategorie unter zehn Euro hinzu. Die Liste der Neuzugänge umfasst unter anderem Street Fighter 5 (Testnote: 8.0), das Remaster Resident Evil 0 HD, Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) in der „20-jähriges Jubiläum“- Edition, Final Fantasy 8 und Deus Ex - Mankind Divided (Testnote: 8.5) in der „Definitive Edition“. Nachfolgend alle neue Januar-Angebote unter zehn Euro im Überblick: