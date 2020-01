Kais Spielekiste - Der Podcast: Folge 17 mit Winnie Forster

Mit einem neuen Podcasteingabegerät mussten Jörg und Kai natürlich auch über Eingabegeräte (Joysticks & Co) sabbeln – warum nicht gleich mit einem echten Profi, was dieses Thema angeht. So wurden keine Kosten und Mühen gescheut und Winnie Forster, die Koryphäe in Sachen Historisches zum Thema Videospiele, in Jörgs Hazienda eingeflogen.

Da Winnie Forster bereits ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, wurde dieses Buch zur Hand genommen, um sich halbwegs chronologisch durch die Geschichte der Joysticks zu hangeln. Einige der besprochenen Eingabegeräte wurden vor Ort auch live getestet. So wurde unter anderem das NegCon mit einer japanischen Version von Ridge Racer angespielt. Dank einer gechipten PAL-Playstation konnten die drei Podcaster dies auch ohne den berühmten Wechseltrick machen.

Weiter ging es mit Rumble-Funktionen, zerkratzten CDs und Kofferraum-füllenden Controllern. Dank der Wii kam dann auch Bewegung ins Spiel – und wer bis zum Ende hört, erfährt, was Japaner so in ihrer Freizeit machen.

Viel Spaß beim Hören!

Die Timecodes: