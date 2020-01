Disney+: Angeblich kehrt Jar Jar Binks in neuer Kenobi-Serie zurück

Wie im Sommer 2019 bekannt wurde, wird es auf dem neuen Streaming-Dienst Disney+, der in den USA bereits angeboten wird und hierzulande im März starten soll, auch eine neue Star-Wars-Serie zum Jedi-Meister Obi Wan Kenobi geben. Laut der Website Making Star Wars behauptet ein Insider nun, dass auch der in weiten Teilen der Community verhasste Charakter Jar Jar Binks einen Auftritt in der Serie haben soll.

Die von Deborah Chow (unter anderem Regisseruin für The Man in the High Castle und The Mandalorian) inszenierte Serie handelt davon, wer Obi-Wan ist und wer er war. Der wie in den Prequels von Ewan McGregor verkörperte Kenobi soll darin unter anderem auf den vom Planeten Naboo stammenden Gungan Binks, der inzwischen einen Bart trägt, treffen und mit ihm über die Vergangenheit sprechen. Ob Binks abermals vom Schauspieler Ahmed Best dargestellt wird, ist nicht bekannt.

Da Binks auch im Roman Aftermath, der einige Jahre nach der Rückkehr der Jedi spielt und zum offiziellen Star-Wars-Kanon gehört, auftaucht, ist sein Tod in der Kenobi-Serie nicht zu erwarten. Im genannten Roman stellt er einen Clown für Waisenkinder auf Naboo dar.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um ein Gerücht handelt. Der Betreiber von Making Star Wars, Jason Ward, ist in der Regel allerdings recht gut informiert. Die Dreharbeiten zu Star Wars - Kenobi sollen in diesem Jahr stattfinden.